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Севикяна вызвали в сборную Армении – команду ждут игры с Уэльсом и Хорватией

07 Ноября 2023 • 20:23 Комментировать
Армения
...
Уэльс
18.11 17:00

Одного из лучших игроков «Пари НН» в текущем сезоне Эдгара Севикяна вызвали в национальную сборную Армении. Об этом сообщил Давид Мелик-Гусейнов, гендиректор нижегородской команды.

«Эдгар получил вызов на ближайшие матчи сборной Армении и вроде бы уже его подтвердил. Севикян поедет на сбор национальной команды», - говорит Мелик-Гусейнов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Севикян решил выступать за армянскую сборную этой осенью и уже провёл за команду два матча.

Прямо сейчас армяне идут в группе Е на четвёртом месте и теоретически ещё могут попасть на Евро. Однако шансов на это довольно мало. В грядущий ноябрьский сбор их ждут игры с командой Уэльса дома и командой Хорватии на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Эдгар Севикян Пари НН Давид Мелик-Гусейнов ещё теги

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