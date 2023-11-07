Полузащитник столичного «Локомотива» Сергей Пиняев устроил своей девушке незабываемый сюрприз – он подарил ей дорогой «Мерседес». Новостью делится телеграм-канал «Закулисье спорта».

19-летняя девушка футболиста, к слову, ещё в феврале сдала на водительские права и может полноправно управлять новым транспортным средством.

Напомним, что на футбольном поле у Сергея дела пока идут не очень. 19-летний футболист в 20 официальных матчах этого сезона оформил лишь один гол и два ассиста. Всего без голов Пиняев уже на протяжении 18 матчей подряд.