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Пиняев подарил своей девушке роскошный «Мерседес» фото

07 Ноября 2023 • 20:02 Комментировать

Полузащитник столичного «Локомотива» Сергей Пиняев устроил своей девушке незабываемый сюрприз – он подарил ей дорогой «Мерседес». Новостью делится телеграм-канал «Закулисье спорта».

19-летняя девушка футболиста, к слову, ещё в феврале сдала на водительские права и может полноправно управлять новым транспортным средством.

Напомним, что на футбольном поле у Сергея дела пока идут не очень. 19-летний футболист в 20 официальных матчах этого сезона оформил лишь один гол и два ассиста. Всего без голов Пиняев уже на протяжении 18 матчей подряд.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Пиняев
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