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Заика верит, что «Сочи» на правильном пути

07 Ноября 2023 • 19:33 Комментировать
Сочи
...
Рубин
12.11 19:00

Один из старожилов «Сочи», полузащитник Кирилл Заика высказался о текущем положении сочинцев в турнирной таблице РПЛ.

«Последняя пауза на игры сборных сыграла в нашу пользу, верим, что можем исправить ситуацию. Рады, что вчерашний матч вытащили, нас в перерыве подбодрили. Сейчас мы на правильном пути, больше играть дома будем. Нужно добиться результата», - говорит Заика телеканалу «Матч Премьер».

Напомним, в минувший понедельник «Сочи» впервые сыграл вничью в этом сезоне Премьер-лиги. В драматичном матче южане поделили очки с «Динамо» - 3:3.

В 15 туре южан ожидает встреча с «Рубином» - казанцы не пропускают вот уже четыре тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Кирилл Заика

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