Агент Гайча: «ЦСКА и его наследие всегда являются мотивацией для Адольфо»

Агент форварда ЦСКА Адольфо Гайча Пабло Каро порассуждал о будущем своего клиента. Сейчас аргентинский форвард выступает в Турции за клуб, поднявшийся в прошлом сезоне из второго турецкого дивизиона в первый – «Ризеспор».

«Может ли «Ризеспор» выкупить его у ЦСКА? Может, до июня. Но ЦСКА и его наследие – всегда мотивация для Адольфо. Если в команде решат, что он может вернуться, то он готов вернуться», - говорит Каро Sport24, добавив, что Адольфо в столичном клубе всегда нравилось.

Пока что у аргентинца один гол в семи матчах за клуб из Ризе.

Кстати, полтора месяца назад Каро говорил, что Гайч очень хотел провести текущий сезон в стане «армейцев» Москвы, однако в клубе решили этот вопрос за него.