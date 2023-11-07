Пиняев не забивает в 18 матчах подряд

Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев не может поразить ворота соперника на протяжении 18 матчей подряд.

Последний раз Пиняев забивал во втором туре чемпионата России в игре с воронежским «Факелом» (4:1). Эта встреча состоялась в конце июля.

С того момента 19-летний футболист не может отметиться забитым мячом, однако в матче седьмого тура РПЛ с «Балтикой» (3:2) он смог оформить дубль из голевых передач.

В минувшем поединке «Локомотив» не смог одолеть «Спартак» (1:1), играя в большинстве. Пиняев не попал в стартовый состав своей команды, но вышел на замену на 57-й минуте встречи.