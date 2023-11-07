В «Ростове» высказались о контрактах основных голкиперов

В «Ростове» высказались о возможном продлении контрактов с двумя голкиперами дончан – Сергеем Песьяковым и Никитой Медведевым.

«Всё будет нормально. Переговорный процесс мы не комментируем, поэтому, когда подпишем — объявим, и вы узнаете», - говорит телеканалу «Матч ТВ» Алексей Рыскин, спортивный директор клуба.

Дело в том, что контракт Песьякова с «Ростовом», как и контракт Медведева, действует до окончания текущего сезона. 34-летний Песьяков в этом сезоне является основным голкипером «жёлто-синих», Медведев – его сменщик.

После 14 туров турнирной таблицы ростовчане расположились на 11 месте с 17 баллами.