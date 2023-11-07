Стало известно, когда Бальбуэна вернётся в Москву

Стало известно, когда защитник столичного «Динамо» Фабиан Бальбуэна вернётся в расположение своего клуба.

Напомним, что один из лидеров раздевалки «бело-голубых» был вынужден пропустить вчерашний матч с «Сочи» (3:3) в 14-м туре РПЛ, но отнюдь не по грустной причине – он был на родах у своей жены, в его семье появились на свет две девочки-близняшки.

В середине этой недели Фабиан должен вернуться в Москву, сообщает «Спорт-Экспресс». А дальше вместо с клубом он будет готовиться к матчу 15 тура Премьер-лиги – против «Оренбурга». Он намечен на 12 ноября. После защитника ожидает дорога в национальную сборную Парагвая.