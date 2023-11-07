Генич — о Пиняеве: «Огрызаться — это нормально, но и прислушиваться тоже надо»

Известный журналист Константин Генич высказался об игре нападающего московского «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Все мы видели, как ему пихал Дзюба по ходу матча со «Спартаком». Думаю, что для Пиняева это полезно, но характерно, что тот огрызался. Огрызаться — это нормально, но и прислушиваться тоже надо», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Комментатор признался, что ему обидно за Пиняева, но Сергею нужно внести в игру больше конкретики и результативных действий.

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев сыграл в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором одного забитого мяча и записал в свой актив три ассиста.