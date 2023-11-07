Не только «Локомотив»: Верой интересуются в двух зарубежных странах

Не только столичный «Локомотив» интересуется одним из основных игроков «Оренбурга», аргентинским полузащитником Лукасом Верой.

По информации телеканала «Матч ТВ», футболистом заинтересовались клубы из Испании и Саудовской Аравии, в которую стекаются звёзды мирового футбола.

«Сейчас Вера – лидер команды, это заставляет зарубежные клубы посмотреть на него, как на возможный вариант трансфера», - говорит собеседник телеканала.

Напомним, что в активе 26-летнего Веры в этом сезоне 14 выходов на поле, гол и две голевые передачи.

Ранее Иван Карпов сообщал, что Верой интересуется клуб РПЛ – столичный «Локомотив».