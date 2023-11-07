Алексей Попов: «6-8 место — потолок «Рубина»

Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о перспективах казанского коллектива в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

В 14-м туре РПЛ подопечные Рашида Рахимова оказались сильнее «Урала», одержав гостевую победу со счетом 1:0.

«Рубин» добывает очки, но это ни о чем не говорит. Рахимов сказал, что они могут играть лучше. Мне кажется, нынешний результат — это максимальный уровень «Рубина» с этим тренером. 6-8 место — потолок казанцев», — цитирует Попова «РБ Спорт».

На данный момент казанский клуб располагается на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 14 турах.