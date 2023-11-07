Давила признался, что пока не успел изучить Москву

Чилиец Виктор Давила пополнил столичный ЦСКА минувшим летом. Легионер признался, что из любимых мест столицы России он пока может назвать только Красную Площадь, ибо у него совсем нет времени на исследование этого красивого города.

«Мне бы хотелось знакомиться с Москвой больше, но времени мало. Когда в выходные появляется свободное время, то выбираюсь в центр, узнаю Красную Площадь еще лучше», - смеясь отвечает Давила Sport24.

Напомним, что в минувшие выходные Виктор принёс «армейцам» тяжёлую домашнюю победу над «Пари НН» и отправил свою команду в первую тройку турнирной таблицы РПЛ.

«Будет больше свободного времени – постараюсь лучше узнать Москву», - добавил легионер.