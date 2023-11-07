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Давила признался, что пока не успел изучить Москву

07 Ноября 2023 • 18:47 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

Чилиец Виктор Давила пополнил столичный ЦСКА минувшим летом. Легионер признался, что из любимых мест столицы России он пока может назвать только Красную Площадь, ибо у него совсем нет времени на исследование этого красивого города.

«Мне бы хотелось знакомиться с Москвой больше, но времени мало. Когда в выходные появляется свободное время, то выбираюсь в центр, узнаю Красную Площадь еще лучше», - смеясь отвечает Давила Sport24.

Напомним, что в минувшие выходные Виктор принёс «армейцам» тяжёлую домашнюю победу над «Пари НН» и отправил свою команду в первую тройку турнирной таблицы РПЛ.

«Будет больше свободного времени – постараюсь лучше узнать Москву», - добавил легионер.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Давила

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