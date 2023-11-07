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Генич назвал Баринова легендой «Локомотива»

07 Ноября 2023 • 18:37 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
11.11 16:30

Известный журналист Константин Генич высказался о полузащитнике и капитане московского «Локомотива» Дмитрии Баринове.

Напомним, минувший матч между «железнодорожниками» и «Спартаком» стал двухсотым для 27-летнего хавбека в составе «красно-зеленых».

«Баринов — легенда «Локомотива». Говорю это без всякой иронии, абсолютно серьезно. Когда человек проводит 200 матчей за клуб, то он, безусловно, заслуживает этого статуса», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что Баринов является преданным игроком, который отказывался от предложений «Зенита» и «Динамо», поэтому сейчас, если ему поступит хорошее предложение из Европы, то клуб должен к нему прислушаться.

В нынешнем сезоне Баринов провел 14 матчей в чемпионате России и стал автором одного забитого мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Константин Генич Дмитрий Баринов ещё теги

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