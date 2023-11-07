Шалимов объяснил, почему Соболев нужен «Спартаку»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о форварде московского «Спартака» Александре Соболеве.

«Соболев по своим характеристикам нужен «Спартаку». Но он делает много работы, которая не приводит к результату. Александр опасен в штрафной, но мы видим, что он убегает к угловым, уходит в центр», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В чемпионате России – 2023/24 на счету Соболева два забитых мяча и три результативные передачи в 11 матчах. Трудовое соглашение 26-летнего футболиста с «красно-белыми» рассчитано до 2026 года.

Предстоящим соперником «Спартака» в рамках РПЛ станет «Ростов». Встреча 15-го тура должна пройти 12 ноября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:30 по столичному времени.