Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ «Сочи» – «Динамо» (3:3).

- Как Миладиновича заменили, так «Сочи» перестал пропускать. А то в обороне у них проходной двор. Игра была нормальная, динамичная, но с такой защитой «Сочи» останется на последнем месте. Всё определяет девиз Германа Семёновича Зонина: «Только на базе хорошо выстроенной обороны можно успешно атаковать».

Центрального защитника редко меняют – только если травма или когда команда проигрывает, чтобы усилить атаку. «Динамо» разрывало оборону «Сочи», как бы сказал Александр Василевич Плошник, как Тузик шапку. Сочинцы были расторможенные, деморализованные, смирившиеся со своим положением. Но потом немножко выправились и пошли вперёд.