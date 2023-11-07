Киселёв: «Сочи» способен показывать более интересные результаты в РПЛ»

Советский и российский тренер Николай Киселёв прокомментировал игру «Сочи» в текущем сезоне РПЛ. В понедельник вечером южане выдали феерическую ничью с «Динамо» - команды сыграли со счётом 3:3.

«В клубе опытные, квалифицированные игроки. Они способны на более интересные результаты в РПЛ, чем показывают сейчас. Просто турбулентная ситуация была на старте сезона, смена тренера. Теперь это всё в прошлом», - рассуждает эксперт для «Московского комсомольца».

Напомним, что несмотря на один балл в игре с «Динамо» южанам не удалось покинуть 16-е место турнирной таблицы Премьер-лиги. С 10 очками они замыкают таблицу первенства. В следующем туре им предстоит принять казанский «Рубин», который в последних турах набрал отличный ход и вообще не пропускает.

Колыванов: Пока у «Сочи» тяжёлая ситуация, но Точилин старается