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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Киселёв: «Сочи» способен показывать более интересные результаты в РПЛ»

07 Ноября 2023 • 18:25 Комментировать
Сочи
...
Рубин
12.11 19:00

Советский и российский тренер Николай Киселёв прокомментировал игру «Сочи» в текущем сезоне РПЛ. В понедельник вечером южане выдали феерическую ничью с «Динамо» - команды сыграли со счётом 3:3.

«В клубе опытные, квалифицированные игроки. Они способны на более интересные результаты в РПЛ, чем показывают сейчас. Просто турбулентная ситуация была на старте сезона, смена тренера. Теперь это всё в прошлом», - рассуждает эксперт для «Московского комсомольца».

Напомним, что несмотря на один балл в игре с «Динамо» южанам не удалось покинуть 16-е место турнирной таблицы Премьер-лиги. С 10 очками они замыкают таблицу первенства. В следующем туре им предстоит принять казанский «Рубин», который в последних турах набрал отличный ход и вообще не пропускает.

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Евро-Футбол.Ру,
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