Киселёв: «Динамо» играет в лёгкий футбол»

Советский и российский тренер Николай Киселёв попытался разобраться в негативной тенденции столичного «Динамо». «Бело-голубые» уже четыре раза в сезоне РПЛ отдают очки, ведя в матче. Так случилось и вчера – «Динамо» гостило у «Сочи», вело 3:1, но сыграло вничью – 3:3.

«Какая-то тенденция уже: состояние готовности команды, физических кондиций футболистов. Команда играет в легкий футбол и дает другим играть, не прессингует», - рассуждает Киселёв для «Московского комсомольца».

Как добавил эксперт, Марцел Личка прививает своей команде чистый, умный и интеллектуальный стиль игры. Но динамовцам не хватает необходимой агрессии на поле.

После ничьей «Динамо» делит 4 место турнирной таблицы с самарскими «Крыльями Советов» - у обоих клубов по 22 балла.