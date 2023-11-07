Девять спартаковцев вызваны в свои национальные сборные

Девять игроков столичного «Спартака» вызваны в национальные сборные своих стран. Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

Ранее мы сообщали, что пять представителей «Спартака» попали в сборную России – россиянам предстоит в Волгограде сыграть против сборной Кубы. Это Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский и Александр Соболев.

В сборную Сербии вызван защитник «красно-белых» Срджан Бабич, Олег Рябчук усилит сборную Молдовы, Кристофер Мартинс – сборную Люксембурга, а Тео Бонгонда – команду ДР Конго.

«Спартак» после 14 туров РПЛ делит с «Локомотивом» шестое место турнирной таблицы, у обоих клубов – по 21 баллу.