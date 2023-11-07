Трошечкин: «Пари НН» должен был побеждать ЦСКА

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался после поражения от ЦСКА в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу «армейского» коллектива.

«Попали в легкий нокдаун, когда пропустили два мяча. Но я считаю, что ЦСКА ничем не удивил. Обычная игра, которую мы были должны доводить до победы», — цитирует Трошечкина «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 Трошечкин появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров и смог отметиться одной результативной передачей.

В 14 турах «Пари НН» набрал 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Следующим соперником подопечных Сергея Юрана станет калининградская «Балтика». Встреча между командами запланирована на 12 ноября в 14:00 по мск.