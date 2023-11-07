Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Данни верит, что «Зенит» обыграет «Краснодар» и выйдет на первое место в РПЛ

07 Ноября 2023 • 17:04 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
11.11 19:30

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился комментарием о предстоящем матче «сине-бело-голубых» с «Краснодаром».

«Зенит» имеет шанс подняться на первую строчку после матча с «Краснодаром». Я верю, что они победят и сделают это», — приводит слова Данни «Чемпионат».

Как отметил эксперт, результат в этой встрече не гарантирует чемпионство ни одной из команд, но он надеется, что «Зенит» продолжит набирать очки и в очередной раз выиграет золотые медали РПЛ.

Встреча «Зенита» с «Краснодаром» пройдет 11 ноября. Стартовый состав арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.

На данный момент «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «быков» на два очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Мигель Данни ещё теги

Новости по матчу

16:41
«Сергеев занимает место Дзюбы» — Боярский
16:07
Нападающий «Краснодара» Кордоба: «Мы не зависим от «Зенита», нам нужно сфокусироваться только на себе»
15:35
Представитель Кайо рассказал о состоянии игрока «Краснодара»
14:14
Желудков: «Кассьерра сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата России в этом сезоне»
14:02
Кайо вернулся в Россию
12:34
В «Зените» рассказали, когда ждут возвращения Марио Фернандеса на поле
11:19
Зенит – Краснодар: рискованный прогноз и ставка на матч 11 ноября 2023 года Премьер-лиги России
09:40
​«Матч ТВ» покажет три матча чемпионата России в ближайшие выходные
19:27
Кечинов: Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то всё станет понятно 1
17:10
Дркушич заявил, что «Краснодар» может прервать чемпионскую серию «Зенита»
16:45
Погребняк: Мне кажется, порой «Зениту» скучновато играть в чемпионате
16:18
Мостовой – о матче «Зенит» - «Краснодар»: Эта игра не будет определяющим в борьбе за чемпионство
16:05
Тарханов сомневается, что «Краснодар» станет чемпионом
15:25
Глушаков: «У «Краснодара» есть все шансы обыграть «Зенит»
14:40
Сёмин: «Краснодар» ни в чём не уступает «Зениту»
14:17
Синицын: «Краснодар» никогда не боялся «Зенит»
13:12
Кордоба: «Сколько я забью «Зениту»? Это вообще не важно, главное, чтобы «Краснодар» выиграл»
09:26
Семак — о матче с «Краснодаром»: «Гораздо важнее, кто уйдёт на первом месте на зимнюю паузу»
19:44
Абаев отметил преимущество «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ
19:36
Боков считает, что «Краснодар» будет лидировать в РПЛ до зимней паузы
17:59
Гранат: Матч «Зенита» и «Краснодара» не станет определяющим в борьбе за титул
17:59
Олусегун прокомментировал борьбу с «Зенитом» за лидерство в турнирной таблице РПЛ
17:44
Гранат считает, что «Зенит» уйдёт на зимний перерыв лидером РПЛ
17:30
Синицын: «Очная встреча «Краснодара» и «Зенита» всё расставит по своим местам»
17:20
Синицын — о «Зените»: «Не сказать, что они с какой-то лёгкостью набирают очки»
16:20
Кордоба забил в четырёх из пяти последних туров РПЛ
16:01
Агент Васильева: «Дима не готов рассматривать другие команды, кроме «Зенита»
15:12
Агент Васильева надеется, что хавбек «Зенита» до конца года вернётся в общую группу
11:54
Агент Нестора: «Трансфер в «Зенит»? Родриго интересен многим клубам»
22:21
Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча против «Краснодара»
21:41
Погребняк: «Всё решится в Санкт-Петербурге 11 ноября»
13:06
Защитник «Зенита» Чистяков: Меня совсем не удивило первое место «Краснодара»
16:00
Балахнин: Матч против «Зенита» многое покажет в отношении чемпионских амбиций «Краснодара»
15:29
Игрок «Зенита» Чистяков назвал битвой года предстоящий матч с «Краснодаром»
18:37
Бышовец: «Зенит» будет иметь преимущество над «Краснодаром»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
18:05 · Россия. Премьер-лига
Киселёв: «Динамо» играет в лёгкий футбол»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Девять спартаковцев вызваны в свои национальные сборные
17:33 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин: «Пари НН» должен был побеждать ЦСКА
17:14 · Кубок России
Медведев — о жеребьёвке Кубка России: «У «Зенита» появилась возможность за два матча поквитаться с «Динамо»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Данни верит, что «Зенит» обыграет «Краснодар» и выйдет на первое место в РПЛ
16:41 · Россия. Премьер-лига
«Сергеев занимает место Дзюбы» — Боярский
16:39 · Россия. Премьер-лига
Газинский поделился эмоциями от возвращения на поле
16:30 · Россия. Премьер-лига
Глушаков — о будущем: «Может, буду тренировать»
16:19 · Кубок России
Чернов высказался об итогах жеребьёвки Кубка России
16:07 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Краснодара» Кордоба: «Мы не зависим от «Зенита», нам нужно сфокусироваться только на себе»
15:53 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Факел» преобразился при Ташуеве»
15:35 · Россия. Премьер-лига
Представитель Кайо рассказал о состоянии игрока «Краснодара» эксклюзив
15:29 · Россия. Премьер-лига
Бушманов назвал «Ахмат» главным разочарованием тура
15:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Хотелось бы, чтобы Тюкавин забил не меньше десяти голов»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Соболев — сильный нападающий»
Все новости
Рекомендуем