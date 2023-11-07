Данни верит, что «Зенит» обыграет «Краснодар» и выйдет на первое место в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился комментарием о предстоящем матче «сине-бело-голубых» с «Краснодаром».

«Зенит» имеет шанс подняться на первую строчку после матча с «Краснодаром». Я верю, что они победят и сделают это», — приводит слова Данни «Чемпионат».

Как отметил эксперт, результат в этой встрече не гарантирует чемпионство ни одной из команд, но он надеется, что «Зенит» продолжит набирать очки и в очередной раз выиграет золотые медали РПЛ.

Встреча «Зенита» с «Краснодаром» пройдет 11 ноября. Стартовый состав арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.

На данный момент «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «быков» на два очка.