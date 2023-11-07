«Сергеев занимает место Дзюбы» — Боярский

Известный артист и поклонник «Зенита» Михаил Боярский ответил на вопрос, кто из игроков команды ему нравится больше всего.

«Конечно, Кассьерра молодец, но сейчас во многом лидирует Сергеев. Он занимает место Дзюбы. Сейчас Сергеев очень остр, если он добирается до мяча, то нужно ждать гола», — приводит слова Боярского Legalbet.

В текущей кампании Сергеев появился на поле в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором десяти забитых мячей и записал на свой счет три голевые передачи.

Трудовое соглашение 28-летнего форварда с «Зенитом» рассчитано до середины 2025 года.

11 ноября «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Встреча 15-го тура чемпионата России должна будет стартовать в 19:30 по мск.