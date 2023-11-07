Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газинский поделился эмоциями от возвращения на поле

07 Ноября 2023 • 16:39 Комментировать

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский высказался о своём возвращении на поле после семимесячного перерыва, связанного с травмой.

Напомним, что вчера, 6 ноября, 34-летний футболист появился на поле в конце матча 14-го тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина» (0:1).

Газинский отметил, что чувствует себя хорошо, его только не устраивают результаты команды.

«Можно сколько угодно создавать моментов, но если их не реализовывать… У нас в каждом матче есть моменты, но мы не забиваем», - приводит слова Газинского пресс-служба «Урала».

Напомним, что уральский клуб имеет серию из девяти матчей без побед в чемпионате. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Юрий Газинский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
17:04 · Россия. Премьер-лига
Данни верит, что «Зенит» обыграет «Краснодар» и выйдет на первое место в РПЛ
16:41 · Россия. Премьер-лига
«Сергеев занимает место Дзюбы» — Боярский
16:39 · Россия. Премьер-лига
Газинский поделился эмоциями от возвращения на поле
16:30 · Россия. Премьер-лига
Глушаков — о будущем: «Может, буду тренировать»
16:19 · Кубок России
Чернов высказался об итогах жеребьёвки Кубка России
16:07 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Краснодара» Кордоба: «Мы не зависим от «Зенита», нам нужно сфокусироваться только на себе»
15:53 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Факел» преобразился при Ташуеве»
15:35 · Россия. Премьер-лига
Представитель Кайо рассказал о состоянии игрока «Краснодара» эксклюзив
15:29 · Россия. Премьер-лига
Бушманов назвал «Ахмат» главным разочарованием тура
15:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Хотелось бы, чтобы Тюкавин забил не меньше десяти голов»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Соболев — сильный нападающий»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Силкин — об игре «Динамо»: «То, что произошло в Сочи — просто ужас»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: Пока у «Сочи» тяжёлая ситуация, но Точилин старается
14:44 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Дзюба — уникальное явление в российском футболе» 2
14:33 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «Останусь ли зимой в «Спартаке»? Не знаю»
Все новости
Рекомендуем