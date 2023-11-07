Газинский поделился эмоциями от возвращения на поле

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский высказался о своём возвращении на поле после семимесячного перерыва, связанного с травмой.

Напомним, что вчера, 6 ноября, 34-летний футболист появился на поле в конце матча 14-го тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина» (0:1).

Газинский отметил, что чувствует себя хорошо, его только не устраивают результаты команды.

«Можно сколько угодно создавать моментов, но если их не реализовывать… У нас в каждом матче есть моменты, но мы не забиваем», - приводит слова Газинского пресс-служба «Урала».

Напомним, что уральский клуб имеет серию из девяти матчей без побед в чемпионате.