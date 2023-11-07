Глушаков — о будущем: «Может, буду тренировать»

Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о своём будущем.

«Чем займусь после завершения карьеры? Может, буду тренировать, чем‑то помимо футбола заниматься. Жизнь покажет, пока об этом глобально не задумываюсь», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, прошлым летом 36-летний футболист покинул «Пари НН» на правах свободного агента, а в сентябре подписал трудовой договор со «Спартаком» из Костромы, который выступает во Второй лиге.

В нынешнем сезоне на счету Глушакова семь матчей и одна голевая передача.

Ранее Глушаков играл за «Локомотив», московский «Спартак», «Ахмат» и другие российские команды.