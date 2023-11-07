Нападающий «Краснодара» Кордоба: «Мы не зависим от «Зенита», нам нужно сфокусироваться только на себе»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о ближайшем преследователе «быков» в турнирной таблице РПЛ «Зените».

После 14 туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.

«Мы не зависим от «Зенита», нам не нужно смотреть на них. Многие думают, что это фаворит, но нам нужно сфокусироваться только на себе», — цитирует Кордобу «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» и «Краснодар» встретятся в матче 15-го тура РПЛ, который состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Кордоба отметил, что в предстоящей игре «быки» будут настроены на положительный результат.