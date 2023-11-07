Бушманов: «Факел» преобразился при Ташуеве»

Известный российский тренер Евгений Бушманов высказался об игре «Факела» при Сергее Ташуеве, который возглавил команду по ходу нынешнего сезона.

Напомним, в 14-м туре РПЛ команда из Воронежа смогла одолеть грозненский «Ахмат» (2:1). По мнению Бушманова, «Факел» при Ташуеве начал играть лучше.

«Все привыкли, что воронежцы играют вторым номером, но это не про Ташуева. Он всегда нацелен на атаку. Может раскрепостить команду, не держит её на поле в жёстких рамках, позволяет импровизировать», — цитирует Бушманова «Спорт-Экспресс».

После 14 туров РПЛ «Факел» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Свой следующий матч команда Ташуева проведёт 11 ноября против ЦСКА. Начало — в 14:00 по московскому времени.