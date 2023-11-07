Витор Алмельда, представитель защитника «Краснодара» Кайо, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о состоянии бразильского футболиста.

Ранее сообщалось, что Кайо, в настоящий момент восстанавливающийся от повреждения, вернулся в Россию.

«Да, действительно, Кайо вернулся в Россию и восстанавливается в расположении «Краснодара», динамика положительная, мы этому рады, но точные сроки возвращения Кайо в строй могут сказать только медики «Краснодара», — сказал Алмельда.

В текущем сезоне 28-летний Кайо провёл за «Краснодар» семь матчей и забил один гол. В ближайшем 15-м туре РПЛ «быки» встретятся с «Зенитом». Эта игра состоится 11 ноября и начнётся она в 19:30 по московскому времени.