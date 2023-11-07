Бушманов назвал «Ахмат» главным разочарованием тура

Российский тренер Евгений Бушманов ответил на вопрос о том, какой клуб стал главным разочарованием в 14-м туре Российской премьер-лиги.

«Разочарование тура? «Ахмат». Сразу после назначения Ромащенко все вроде стало налаживаться. Эмоциональный всплеск, команда встряхнулась. Но потом опять вошла в пике», — приводит слова Бушманова «Спорт-Экспресс».

Как считает эксперт, у грозненцев хороший состав для чемпионата России, с которым клуб не должен вести борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В 14 встречах «Ахмат» смог набрать 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне стыковых матчей.

Стоит сказать, что подопечные Мирослава Ромащенко проиграли в последних пяти матчах.