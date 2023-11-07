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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов назвал «Ахмат» главным разочарованием тура

07 Ноября 2023 • 15:29 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
11.11 16:30

Российский тренер Евгений Бушманов ответил на вопрос о том, какой клуб стал главным разочарованием в 14-м туре Российской премьер-лиги.

«Разочарование тура? «Ахмат». Сразу после назначения Ромащенко все вроде стало налаживаться. Эмоциональный всплеск, команда встряхнулась. Но потом опять вошла в пике», — приводит слова Бушманова «Спорт-Экспресс».

Как считает эксперт, у грозненцев хороший состав для чемпионата России, с которым клуб не должен вести борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В 14 встречах «Ахмат» смог набрать 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне стыковых матчей.

Стоит сказать, что подопечные Мирослава Ромащенко проиграли в последних пяти матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Евгений Бушманов Ахмат ещё теги

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