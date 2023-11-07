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Агент Сафонов: «Хотелось бы, чтобы Тюкавин забил не меньше десяти голов»

07 Ноября 2023 • 15:25 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
12.11 16:30

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, поделился мнением о результативности своего клиента в последних матчах РПЛ.

Напомним, 21-летний Тюкавин забил по одному голу в ворота «Урала» (2:1) и «Сочи» (3:3). Также нападающий сумел отличиться в кубковом матче с «Пари НН» (2:1).

«Костя не падает ниже своего уровня. Сколько забьёт в этом сезоне? Сезон закончится летом, я не знаю, что будет через три дня, а вы про окончание сезона! Хотелось бы, чтобы Костя забил не меньше десяти голов», — цитирует Сафонова Metaratings.

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 18 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин ещё теги

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