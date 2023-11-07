Бушманов: «Соболев — сильный нападающий»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился комментарием о нападающем столичного коллектива Александре Соболеве.

«Александр — сильный нападающий. Особенно полезен, когда максимально мотивирован и не отвлекается на посторонние вещи. Хорош вверху, может не только забить, но и отдать острый пас», — цитирует Бушманова «Спорт-Экспресс».

В текущей кампании 26-летний футболист сыграл в 13 матчах во всех турнирах, стал автором пяти голов и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Стоит сказать, что в минувшем дерби с «Локомотивом» Соболев не попал в стартовый состав «Спартака» и весь матч провел на скамейке запасных.