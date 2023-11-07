Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 14-го тура РПЛ.

- Очень интересным получился матч «Сочи» с «Динамо». Это неожиданность?

- «Динамо» наступило на те же грабли. Уже проходили такие ситуации. Ничего изначально не предвещало такого. Тем более второй тайм начали здорово, имели два стопроцентных момента, но Тюкавин и Смолов не забили. Может быть, команда успокоилась, потому что игра давалась легко: быстро отыгрались, забили два мяча, имели полное преимущество. Наверное, понадеялись, что так будет и дальше. Не получилось. Сочинцы имели потом серьезное преимущество. Можно сказать, что они больше хотели отыграться, чем «Динамо» победить.

- Встреча «Локомотив» - «Спартак» завершилась вничью. Большего ожидали от московского дерби?

- Игра получилась очень хорошая. «Спартак» понравился. Все-таки команда больше тайма играла вдесятером, и в каких-то моментах даже переигрывала соперника. А вот «Локомотив» немного разочаровал в этом плане. Я думал, что в такой ситуации хозяева сумеют дожать «красно-белых». Но в этом плане гости были выше «железнодорожников». Честь им и хвала, что в такой сложный момент они смогли добыть ничью.

- Это за счет характера команды, или тренерские перестроения сработали?

- Думаю, это характер футболистов. Хотя и тренер внес свой вклад.

- Какое впечатление оставила игра «Краснодар» - «Крылья Советов»? Вам не показалось, что «быки» должны были побеждать с более крупным счетом?

- Согласен. Могли забивать и больше. Но где-то не повезло, где-то не хватило мастерства. В футболе еще никто не отменял фарт. Когда самарцы отквитали один мяч, то игра пошла немного по-другому. Но сейчас для южан очки очень важны. Уже в следующем туре они будут играть с «Зенитом» за первое место. Игра будет определяющей для итогов всего сезона.

- Готов ли «Краснодар» к борьбе с «Зенитом» за чемпионство?

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- Сложно сказать. Тут 50 на 50. В этом сезоне команда Ивича показывает стабильный футбол. А это главное.

- «Зенит» выиграл у «Балтики» на классе?

- Не думаю. Учитывая, как «Зенит» играл на Кубок, когда «Балтика» победила, не уверен, что питерцы приложили максимум усилий для победы. А калининградцы играют дома довольно прилично. В предыдущем кубковом матче они не оставили камня на камне от «Ахмата». Поэтому питерцам пришлось приложить максимум усилий, чтобы победить.

- ЦСКА не без труда переиграл «Пари НН». Результат по делу?

- Нижегородцы мне понравились. Они и с «Динамо» на Кубок прилично смотрелись. И с «армейцами» тоже. Не случайно в случае победы они могли оказаться в тройке лидеров. Для меня эта команда стала неожиданностью чемпионата. По мастерству она такого же уровня, как ЦСКА. Не могу сказать, что москвичи превосходят в мастерстве. В «Пари НН» играют ребята поопытнее. А у ЦСКА много молодежи. Но гости смогли переломить ситуацию и выиграть. На мой взгляд, более справедливой в этом матче была бы ничья. Очко «Пари НН» заслуживал.

- «Факел» обыграл «Ахмат» на выезде. Этот результат удивил, или, учитывая то, что Ташуев хорошо знает грозненскую команду, это не стало неожиданностью?

- Понятно, что Ташуев хорошо знает соперника. У любого тренера, который встречается со своей бывшей командой, настрой особенный. Вот он и настроил «Факел» на эту игру, как на последнюю. Мне показалось, что этот матч стал продолжением того, в котором «Ахмат» проиграл в Кубке России «Балтике» со счетом 1:4. Может быть, грозненцы и не заслужили поражения от «Факела», но тут гостям везение помогло. Воронежцы - молодцы, что выстояли. Они начали выползать из ямы, в которую угодили.

Елена Григорьевская