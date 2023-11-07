Силкин — об игре «Динамо»: «То, что произошло в Сочи — просто ужас»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о матче 14-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» сыграли вничью с «Сочи» (3:3).

Напомним, по ходу встречи динамовцы вели со счётом 3:1, однако не сумели удержать своё преимущество.

По мнению Силкина, «Динамо» не хватает опытных футболистов, а главный тренер команды Марцел Личка должен поработать над игрой своих подопечных.

«То, что произошло в Сочи — просто ужас. Нельзя так играть, в который раз «Динамо» дарит очки сопернику. С такими результатами на что-то серьёзно претендовать будет очень тяжело», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 14 туров РПЛ «Динамо», набравшее 22 очка, занимает пятое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 12 ноября против «Оренбурга». Начало — в 16:30 по московскому времени.