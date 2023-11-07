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Колыванов: Пока у «Сочи» тяжёлая ситуация, но Точилин старается

07 Ноября 2023 • 15:00 Комментировать
Сочи
...
Рубин
12.11 19:00

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о последних результатах «Сочи».

«Выбирается ли «Сочи» из кризиса? Пока у них тяжелая ситуация, и при Точилине есть и хорошие матчи, и плохие. Но видно, что он старается, хочет наладить комбинационную игру», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что у южан есть комбинационная игра, но при этом присутствуют вопросы к оборонительной линии.

После 14 туров «Сочи» находится на дне турнирной таблицы Российской премьер-лиги, имея в своей копилке десять зачетных баллов.

В заключительном туре первого круга РПЛ подопечные Александра Точилина примут на своем поле казанский «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Колыванов Александр Точилин Сочи ещё теги

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