Колыванов: Пока у «Сочи» тяжёлая ситуация, но Точилин старается

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о последних результатах «Сочи».

«Выбирается ли «Сочи» из кризиса? Пока у них тяжелая ситуация, и при Точилине есть и хорошие матчи, и плохие. Но видно, что он старается, хочет наладить комбинационную игру», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что у южан есть комбинационная игра, но при этом присутствуют вопросы к оборонительной линии.

После 14 туров «Сочи» находится на дне турнирной таблицы Российской премьер-лиги, имея в своей копилке десять зачетных баллов.

В заключительном туре первого круга РПЛ подопечные Александра Точилина примут на своем поле казанский «Рубин».