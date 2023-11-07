Канчельскис: «Дзюба — уникальное явление в российском футболе»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

По мнению эксперта, 35-летний Дзюба играет на хорошем уровне, становясь ключевым игроком в каждой команде, где он выступает.

«Дзюба — уникальное явление в российском футболе. Он уже это неоднократно доказывал. Каждый раз, когда от него отказывается один клуб, Артём без проблем находит другой и становится там ключевым игроком», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне опытный нападающий провёл за «железнодорожников» 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.