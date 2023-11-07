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Канчельскис: «Дзюба — уникальное явление в российском футболе»

07 Ноября 2023 • 14:44 Комментировать (2)
Локомотив Москва
...
Ахмат
11.11 16:30

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

По мнению эксперта, 35-летний Дзюба играет на хорошем уровне, становясь ключевым игроком в каждой команде, где он выступает.

«Дзюба — уникальное явление в российском футболе. Он уже это неоднократно доказывал. Каждый раз, когда от него отказывается один клуб, Артём без проблем находит другой и становится там ключевым игроком», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне опытный нападающий провёл за «железнодорожников» 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Андрей Канчельскис ещё теги

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Комментарии (2)
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redwhite1959
07 Ноября 2023 в 15:27
Где-то в "Аданадемирспоре" посмеялись над этой шуткой Канчельскиса...
ингерман
07 Ноября 2023 в 14:53
ай ясен-пень от каво-чево он заряжаеца.. А-ха-ха-ха! )))
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