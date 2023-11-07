Маслов: «Останусь ли зимой в «Спартаке»? Не знаю»

Защитник «Спартака» Павел Маслов допустил свой возможный уход из московского клуба грядущей зимой, так как он получает мало игрового времени в своей нынешней команде.

«Останусь ли зимой в «Спартаке»? Не знаю. Хочу играть, играть в «Спартаке», — цитирует Маслова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний защитник провёл за «красно-белых» четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

После 14 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 12 ноября против «Ростова». Начало — в 19:30 по московскому времени.