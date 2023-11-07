Агент: «Рябчук способен показывать более качественную игру»

Агент Сергей Галунов, принимавший участие в переходе защитника Олега Рябчука из «Олимпиакоса» в «Спартак», оценил игру футболиста за «красно-белых».

— Если быть откровенным, то жду от него гораздо большего, чем Олег показывает на данный момент. Знаю, что он способен показывать более качественную игру, — заявил Галунов Metaratings.

Агент предположил, что Рябчук пока не может найти взаимодействие с одноклубниками, но минувший матч против «Локомотива» показал, что игрок находится на правильном пути.

В текущей кампании 25-летний защитник из Молдавии принял участие в восьми матчах Российской премьер-лиги и записал в свой актив одну голевую передачу.

12 ноября «Спартак» встретится с «Ростовом» в рамках 15-го тура РПЛ, начало — в 19:30 по мск.