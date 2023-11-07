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Агент назвал главную проблему при трансфере Рябчука в «Спартак»

07 Ноября 2023 • 14:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
12.11 19:30

Агент Сергей Галунов, который принимал участие в трансфере защитника Олега Рябчука из «Олимпиакоса» в «Спартак», поделился информацией о подробностях сделки.

По словам агента, основной проблемой во время сделки стал «Олимпиакос», который несколько раз менял условия трансфера.

«Олимпиакос» имеет репутацию весьма сложного в переговорах клуба, и несколько раз менял условия возможной сделки. Все это сильно нервировало и игрока, и «Спартак», но в итоге переход состоялся», — цитирует Галунова Metaratings.

Агент отметил, что при переговорах отлично себя проявил менеджмент «Спартака», который смог закрыть сделку.

В этом сезоне Рябчук появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров и стал автором одной результативной передачи.

Контракт футболиста с «красно-белыми» подписан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, переход Рябчука обошелся «Спартаку» в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олимпиакос Олег Рябчук Сергей Галунов ещё теги

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