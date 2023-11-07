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Бушманов: «Зачем сейчас увольнять Абаскаля? Испанец справляется и до зимней паузы точно доработает»

07 Ноября 2023 • 14:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
12.11 19:30

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Ну а зачем его сейчас увольнять? Разве «Спартак» катится под откос и нужно срочно что-то менять? Нет. Испанец справляется и до зимней паузы точно доработает», — заявил Бушманов «Спорт-Экспрессу».

Как отметил специалист, раньше Абаскаль постоянно экспериментировал, но сейчас этого нет, поэтому есть надежда, что «Спартак» наконец-то станет стабильным.

В минувшем туре Российской премьер-лиги «красно-белые» сыграли вничью с «Локомотивом» – 1:1. Следующим соперником команды Абаскаля станет «Ростов». Поединок состоится 12 ноября на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 19:30 по мск.

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