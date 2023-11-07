Желудков: «Кассьерра сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата России в этом сезоне»

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков высказался о бомбардирской гонке в РПЛ.

Напомним, что после 14 туров чемпионата России рейтинг лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, в активе которого 11 голов в 13 играх.

«Мне кажется, Кассьерра сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата в этом сезоне», — цитирует Желудкова «Чемпионат».

После 14 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 11 ноября против лидера сезона «Краснодара». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.