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Желудков: «У «Краснодара» нет менталитета победителя»

07 Ноября 2023 • 14:13 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Юрий Желудков высказал мнение о поединке между «сине-бело-голубыми» и «Краснодаром» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

«У «Краснодара» график сложнее, у «Зенита» больше шансов уйти на перерыв на первом месте. Они знают, что такое чемпионская борьба, а у «Краснодара» нет менталитета победителя», - приводит слова Желудкова «Чемпионат».

Матч «Зенита» против «Краснодара» пройдет в субботу, 11 ноября, на стадионе «Газпром Арена». Начало запланировано в 19:30 по московскому времени. Перед этим поединком питерцы занимают второе место, а краснодарцы лидируют в таблице с 2-очковым отрывом.

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