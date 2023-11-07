Португальский функционер Луиш Кампуш, работающий в «ПСЖ», отказался от предложения московского «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет замену своему спортивному директору Полу Эшуорту. Отмечалось, что у «красно-белых» есть два кандидата — Луиш Кампуш («ПСЖ») и Роберто Олабе («Реал Сосьедад»).

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 59-летний Кампуш не стал принимать предложение «Спартака», который хотел видеть португальца на должности спортивного директора клуба.

В текущем сезоне подопечные Гильермо Абаскаля набрали 21 очко в 14 играх и располагаются на шестой позиции в чемпионате России.