Мишкич: «Не знаю, почему у «Урала» не получается забивать»

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич ответил на вопрос о плохой реализации команды в последних матчах.

«Не знаю, почему не получается забивать. Неудачно сыграли против «Рубина». Было очень много хороших моментов, но не забили ничего, в итоге пропустив обидный гол», — приводит слова Мишкича «Матч ТВ».

В 14-м туре РПЛ «Урал» проиграл на своем поле «Рубину» со счетом 0:1. На данный момент «шмели» занимают 12-ю строчку в чемпионате России, набрав 16 очков.

Стоит сказать, что в текущем розыгрыше РПЛ «Урал» забил 14 голов. Меньше команды Виктора Ганчаренко забили только «Рубин», «Факел» и «Балтика».