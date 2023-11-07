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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кайо вернулся в Россию

07 Ноября 2023 • 14:02 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
11.11 19:30

Защитник «Краснодара» Кайо, в настоящий момент восстанавливающийся от травмы, вернулся в Россию.

Напомним, ранее футболист восстанавливался в Бразилии. По информации «РБ Спорт», теперь Кайо будет проходить курс восстановления в расположении «Краснодара».

Кайо получил травму в матче шестого тура РПЛ против «Факела» (0:0). В текущем сезоне 28-летний защитник успел провести семь матчей, в которых отметился одним забитым голом.  

После 14 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два балла. Очный матч этих команд состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кайо Панталеао

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