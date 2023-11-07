Кайо вернулся в Россию

Защитник «Краснодара» Кайо, в настоящий момент восстанавливающийся от травмы, вернулся в Россию.

Напомним, ранее футболист восстанавливался в Бразилии. По информации «РБ Спорт», теперь Кайо будет проходить курс восстановления в расположении «Краснодара».

Кайо получил травму в матче шестого тура РПЛ против «Факела» (0:0). В текущем сезоне 28-летний защитник успел провести семь матчей, в которых отметился одним забитым голом.

После 14 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два балла. Очный матч этих команд состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени.