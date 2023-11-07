В «Динамо» ответили на вопрос о будущем Паршивлюка

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин дал комментарий относительно будущего в команде защитника Сергея Паршивлюка.

«Как обычно, по продлению контракта с Паршивлюком будем смотреть по итогам сезона», - передает слова руководителя ТАСС.

Напомним, что 34-летний защитник выступает за «бело-голубых» с лета 2019 года. Его действующий трудовой договор истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Паршивлюк провел пять поединков. По итогам 14 туров «Динамо» с 22 баллами занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата страны.