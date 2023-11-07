Геркус: «Никто из аутсайдеров со своей участью не смирился, все сражаются»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о борьбе за выживание в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Напомним, что прямо сейчас в зоне вылета находятся «Балтика» и «Сочи», а места, позволяющие принять участие в стыковых матчах, занимают «Оренбург» и «Ахмат».

«Никто из аутсайдеров со своей участью не смирился, все сражаются, все способны отнимать очки. Туда же к ним соскальзывают «Урал» и «Ахмат», как ранее соскользнул «Сочи», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Отметим, что последним местом работы Геркуса на сегодняшний день остаётся «Торпедо», не сумевшее сохранить прописку в РПЛ по итогам прошлого сезона.