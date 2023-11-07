Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус: «Никто из аутсайдеров со своей участью не смирился, все сражаются»

07 Ноября 2023 • 13:48 Комментировать
Сочи
...
Рубин
12.11 19:00

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о борьбе за выживание в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Напомним, что прямо сейчас в зоне вылета находятся «Балтика» и «Сочи», а места, позволяющие принять участие в стыковых матчах, занимают «Оренбург» и «Ахмат».

«Никто из аутсайдеров со своей участью не смирился, все сражаются, все способны отнимать очки. Туда же к ним соскальзывают «Урал» и «Ахмат», как ранее соскользнул «Сочи», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Отметим, что последним местом работы Геркуса на сегодняшний день остаётся «Торпедо», не сумевшее сохранить прописку в РПЛ по итогам прошлого сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Илья Геркус

Новости по матчу

12:16
Сочи – Рубин: актуальный прогноз и ставка на матч 12 ноября 2023 Премьер-лиги России
09:14
В «Сочи» рассказали, почему Нобоа не вышел на поле в матче с «Динамо»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
14:04 · Россия. Премьер-лига
Мишкич: «Не знаю, почему у «Урала» не получается забивать»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Кайо вернулся в Россию
13:51 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» ответили на вопрос о будущем Паршивлюка
13:48 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Никто из аутсайдеров со своей участью не смирился, все сражаются»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил, уйдёт ли Мендес из ЦСКА
13:31 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» заявили, что не собираются увольнять Ганчаренко
13:27 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Ромащенко пригласили в «Ахмат», чтобы построить новую команду»
13:21 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» оценили результаты команды
13:13 · Россия. Премьер-лига
Боселли: «Мне очень нравится российская лига, здесь высокий уровень»
12:57 · Россия. Премьер-лига
Геркус предвкушает матч «Зенита» против «Краснодара»
12:51 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Ганчаренко не нужен топ-клубам РПЛ
12:41 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» рассказали о состоянии Кудряшова
12:34 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, когда ждут возвращения Марио Фернандеса на поле
12:29 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» сообщили, когда станет известен состав участников зимнего Кубка
12:28 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» готов продлить контракт с Круговым
Все новости
Рекомендуем