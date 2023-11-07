Агент ответил, уйдёт ли Мендес из ЦСКА

Агент Пабло Леклер Флуха, который представляет интересы хавбека московского ЦСКА Виктора Мендеса, высказался насчет возможного ухода игрока в зимнее трансферное окно.

«Уход Мендеса зимой? Пока неизвестно. Это будет зависеть от предложений. На данный момент их нет», - передает слова агента Sport24.

В нынешнем сезоне Мендес провел 17 поединков за московскую команду, в которых не отметился голевыми действиями.

24-летний чилиец выступает за «армейцев» с июля 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между игроком и ЦСКА рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Его трансферный ценник – пять миллионов евро.