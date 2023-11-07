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Агент ответил, уйдёт ли Мендес из ЦСКА

07 Ноября 2023 • 13:34 Комментировать

Агент Пабло Леклер Флуха, который представляет интересы хавбека московского ЦСКА Виктора Мендеса, высказался насчет возможного ухода игрока в зимнее трансферное окно.

«Уход Мендеса зимой? Пока неизвестно. Это будет зависеть от предложений. На данный момент их нет», - передает слова агента Sport24.

В нынешнем сезоне Мендес провел 17 поединков за московскую команду, в которых не отметился голевыми действиями.

24-летний чилиец выступает за «армейцев» с июля 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между игроком и ЦСКА рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Его трансферный ценник – пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Мендес
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