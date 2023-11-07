Газзаев: «Ромащенко пригласили в «Ахмат», чтобы построить новую команду»

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев поделился мнением о будущем главного тренера команды Мирослава Ромащенко.

«Какой кредит доверия у Ромащенко? Мирослава Юрьевича пригласили, чтобы построить новую команду. Время непростое, но, уверен, мы справимся вместе с тренерским штабом», - приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

В последнем матче чемпионата России «Ахмат» потерпел поражение от «Факела» со счетом 1:2. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий поединок подопечные Ромащенко проведут против столичного «Локомотива» на «РЖД Арене» 11 ноября.