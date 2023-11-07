В «Ахмате» оценили результаты команды

Футбольный функционер Руслан Газзаев, занимающий пост спортивного директора грозненского «Ахмата», поделился мнением о последних результатах команды.

«Последние результаты неудовлетворительные. Это понятно всем: и руководству, и болельщикам. Надеемся, что Мирослав Юрьевич справится. Никаких упаднических настроений нет», - передает слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В последнем матче Премьер-лиги грозненцы потерпели поражение от воронежского «Факела» со счетом 1:2. После 14 туров «Ахмат» набрал 12 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. Следующую игру команда проведет против «Локомотива».