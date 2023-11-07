Боселли: «Мне очень нравится российская лига, здесь высокий уровень»

Нападающий «Пари НН» Хуан Боселли рассказал о своей адаптации в нижегородском клубе.

«Я адаптировался. Чувствую себя абсолютно счастливым. Мне очень нравится российская лига. Здесь высокий уровень, всё очень структурировано», — цитирует Боселли Metaratings.

Напомним, 23-летний Боселли перешёл в «Пари НН» в сентябре нынешнего года из португальского «Жил Висенте». В составе команды из Нижнего Новгорода уругвайский футболист успел провести девять матчей, в которых ему удалось забить один гол и отдать две результативные передачи.

После 14 туров РПЛ «Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.