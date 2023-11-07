Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о прошедшем 14-м туре РПЛ.

- Как оцените ничью «Оренбурга» с «Ростовом»?

- Игра сильно менялась. Наверное, это справедливый результат. Были периоды, когда доминировал «Оренбург», и когда инициативу захватывал «Ростов». Поэтому в совокупности это привело к ничьей. Хотя стоит отметить, что хозяева могли и больше забить. Шансы такие были. Чудом они не использовали свои моменты. Плюс замены тренерских штабов команд были очень грамотными в конце матча, но все равно южане провели финальную часть встречи с подавляющим преимуществом. Поэтому мне в какой-то степени обидно, что ростовчане не могли дожать соперника. Но «Оренбургу» тоже деваться некуда. Он находится еще ниже ростовчан в таблице.

- Очень интересным получился матч «Сочи» с «Динамо». Это неожиданность?

- Нет. Меня это не удивило. «Сочи» становится лучше и по игре, и в других компонентах. И южане дали бой «Динамо». Это был очень зрелищный матч.

- Встреча «Локомотив» - «Спартак» тоже завершилась вничью. Большего ожидали от московского дерби?

- Да нет. Я так и думал, что будет ничья. Хотя перед этой встречей было ощущение, что игра на три результата. Она получилась интересная. С удалением Хлусевича. Но и в меньшинстве «красно-белые» выглядели неплохо.

- Многие даже отметили, что «Спартак» смотрелся в меньшинстве лучше.

- Согласен. Но это из-за того, что «Локомотив» расслабился и не смог перестроиться. Он явно не использовал свое численное преимущество.

- Какое впечатление оставила игра «Краснодар» - «Крылья Советов»?

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- Мне было интересно посмотреть на действия нашего лидера. Особенно тренера Ивича. Я увидел грамотный подход. В первые 20 минут самарцы владели преимуществом. Доходило даже до 65 процентов владения мячом. А южане специально это сделали, зная, что гости в позиционной атаке слабы. Да, они владели мячом, атаковали, но ничего не смогли сделать. Но в то же время образовывались большие зоны. Перед этим «Крылья Советов» обыграли «Пари НН» благодаря этому.

- Многих впечатляет игра Кордобы. Вам нравится этот нападающий?

- Безусловно. Он – один из лучших в нашей лиге. Кордоба все время цепляется за мячи и забивает, что самое главное. Для команды-лидера это характерно, что в рядах есть такой форвард. У «Зенит» были Дзюба, Малком. Они много забивали и тащили команду за собой. Сейчас в «Краснодаре» есть Кордоба, который выполняет такие функции.

- Кордоба вам больше импонирует, чем зенитовец Кассьрерра?

- Они разные. Я не знаю, как Кордоба играл бы в «Зените». Но Кассьерра тоже выполняет свои функции, много забивает. Сложно сравнивать, потому что разные команды и стиль игры.

- Готов ли «Краснодар» к борьбе с «Зенитом», судя по тому, как он прошел этот отрезок чемпионата?

- Следующий матч у них будет как раз между собой. «Краснодар» показывает сбалансированный, эффективный футбол, который приносит результат. Команда смотрится уверенно. Играет ровно.

- «Зенит» выиграл у «Балтики» на классе?

- Да. Так и было. «Зенит» все-таки врывается в гонку своей игрой и выделяется. Мы как раз подошли к середине сезона и ключевой встрече лидеров в следующем туре. Вот и посмотрим.

Елена Григорьевская