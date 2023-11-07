Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Впечатляет игра Кордобы, который всё время цепляется за мячи и забивает» эксклюзив

07 Ноября 2023 • 13:09 Комментировать

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о прошедшем 14-м туре РПЛ.

- Как оцените ничью «Оренбурга» с «Ростовом»?

- Игра сильно менялась. Наверное, это справедливый результат. Были периоды, когда доминировал «Оренбург», и когда инициативу захватывал «Ростов». Поэтому в совокупности это привело к ничьей. Хотя стоит отметить, что хозяева могли и больше забить. Шансы такие были. Чудом они не использовали свои моменты. Плюс замены тренерских штабов команд были очень грамотными в конце матча, но все равно южане провели финальную часть встречи с подавляющим преимуществом. Поэтому мне в какой-то степени обидно, что ростовчане не могли дожать соперника. Но «Оренбургу» тоже деваться некуда. Он находится еще ниже ростовчан в таблице.

- Очень интересным получился матч «Сочи» с «Динамо». Это неожиданность?

- Нет. Меня это не удивило. «Сочи» становится лучше и по игре, и в других компонентах. И южане дали бой «Динамо». Это был очень зрелищный матч.

- Встреча «Локомотив» - «Спартак» тоже завершилась вничью. Большего ожидали от московского дерби?

- Да нет. Я так и думал, что будет ничья. Хотя перед этой встречей было ощущение, что игра на три результата. Она получилась интересная. С удалением Хлусевича. Но и в меньшинстве «красно-белые» выглядели неплохо.

- Многие даже отметили, что «Спартак» смотрелся в меньшинстве лучше.

- Согласен. Но это из-за того, что «Локомотив» расслабился и не смог перестроиться. Он явно не использовал свое численное преимущество.

- Какое впечатление оставила игра «Краснодар» - «Крылья Советов»?

Реклама


- Мне было интересно посмотреть на действия нашего лидера. Особенно тренера Ивича. Я увидел грамотный подход. В первые 20 минут самарцы владели преимуществом. Доходило даже до 65 процентов владения мячом. А южане специально это сделали, зная, что гости в позиционной атаке слабы. Да, они владели мячом, атаковали, но ничего не смогли сделать. Но в то же время образовывались большие зоны. Перед этим «Крылья Советов» обыграли «Пари НН» благодаря этому.

- Многих впечатляет игра Кордобы. Вам нравится этот нападающий?

- Безусловно. Он – один из лучших в нашей лиге. Кордоба все время цепляется за мячи и забивает, что самое главное. Для команды-лидера это характерно, что в рядах есть такой форвард. У «Зенит» были Дзюба, Малком. Они много забивали и тащили команду за собой. Сейчас в «Краснодаре» есть Кордоба, который выполняет такие функции.

- Кордоба вам больше импонирует, чем зенитовец Кассьрерра?

- Они разные. Я не знаю, как Кордоба играл бы в «Зените». Но Кассьерра тоже выполняет свои функции, много забивает. Сложно сравнивать, потому что разные команды и стиль игры.

- Готов ли «Краснодар» к борьбе с «Зенитом», судя по тому, как он прошел этот отрезок чемпионата?

- Следующий матч у них будет как раз между собой. «Краснодар» показывает сбалансированный, эффективный футбол, который приносит результат. Команда смотрится уверенно. Играет ровно.

- «Зенит» выиграл у «Балтики» на классе?

- Да. Так и было. «Зенит» все-таки врывается в гонку своей игрой и выделяется. Мы как раз подошли к середине сезона и ключевой встрече лидеров в следующем туре. Вот и посмотрим.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Балахнин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
13:51 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» ответили на вопрос о будущем Паршивлюка
13:48 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Никто из аутсайдеров со своей участью не смирился, все сражаются»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил, уйдёт ли Мендес из ЦСКА
13:31 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» заявили, что не собираются увольнять Ганчаренко
13:27 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Ромащенко пригласили в «Ахмат», чтобы построить новую команду»
13:21 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» оценили результаты команды
13:13 · Россия. Премьер-лига
Боселли: «Мне очень нравится российская лига, здесь высокий уровень»
12:57 · Россия. Премьер-лига
Геркус предвкушает матч «Зенита» против «Краснодара»
12:51 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Ганчаренко не нужен топ-клубам РПЛ
12:41 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» рассказали о состоянии Кудряшова
12:34 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, когда ждут возвращения Марио Фернандеса на поле
12:29 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» сообщили, когда станет известен состав участников зимнего Кубка
12:28 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» готов продлить контракт с Круговым
12:20 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Урала» Каштанов — о поражении от «Рубина»: «Чуть не повезло»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Дзюбы рассказал, почему форвард не хочет общаться с журналистами
Все новости
Рекомендуем