Геркус предвкушает матч «Зенита» против «Краснодара»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус посредством своих социальных сетей поделился мнением о предстоящей встрече «Зенита» и «Краснодара» в рамках 15-го тура Премьер-лиги.

«Краснодар» «на заказ» четко обыграл «Крылья» и сохранил первую строчку. «Зенит» не отстает и дышит в затылок претенденту. С нетерпением и предвкушением ждем их очную схватку», - гласит сообщение Геркуса в телеграм-канале.

Перед 15-м туром «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на два балла. Очный поединок команд состоится на «Газпром Арене» в ближайший уик-энд.