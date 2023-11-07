Мостовой считает, что Ганчаренко не нужен топ-клубам РПЛ

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Мостовой поделился мнением о главном тренере «Урала» Викторе Ганчаренко. Под руководством белорусского специалиста команда не может победить уже на протяжении девяти туров Премьер-лиги.

«Ганчаренко много команд уже поменял и не дорабатывал. Если его сейчас уволят, то топ-клубы России уже не обратят на него внимание. Он во многих клубах побывал», - рассказал Мостовой в интервью Metaratings.ru.

По итогам 14 туров чемпионата России «Урал» набрал 16 баллов и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Ганчаренко сыграют против самарских «Крыльев Советов».